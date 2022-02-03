Доля доллара во взаимных расчетах стран ЕАЭС снизилась до 20%

Доля американского доллара в расчетах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) снизилась с 2013 года на 10%. При этом доля расчетов в национальных валютах растет, заявила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Прежде всего отмечу, что во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС платежи в нацвалютах постепенно увеличиваются: с 63% в 2013 году до 74% по последним отчетным данным", - отметила она.

По словам представителя ЕЭК, снижение доли доллара она с 30% в 2013 году до 20% "напрямую способствует снижению нашей зависимости от глобальных платежных систем".

Сейчас в Евразийский экономический союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.