Китай и Россия - две важные державы в мире, играющие ключевую роль в поддержании мира и стабильности во всем мире и в значительной степени влияющие на будущее международного порядка. Китайско-российские отношения представляют собой пример отношений между крупными странами, воплощающих высочайший уровень взаимного доверия и стратегического сотрудничества, и являются основой поддержания мира и безопасности во всем мире.

Между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным существует глубокая дружба. Они называют друг друга самыми надежными партнерами, "самыми близкими и самыми надежными друзьями" среди иностранных коллег. Сердечная дружба глав двух государств снова и снова поднимала китайско-российские отношения на новый уровень и способствовала сотрудничеству Китая и России в различных областях для достижения плодотворных результатов. В связи с распространением COVID-19 во всем мире безопасность людей во всех странах находится под серьезной угрозой. В этих условиях главы двух государств неоднократно проводили телефонные разговоры и объединили усилия для совместной борьбы с пандемией, чтобы преодолеть трудности и превратить кризис в новые возможности. Под руководством глав двух государств китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и вступили в новую эру.

Увидеть в соседе партнера, помогать друг другу

Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия являются добрыми соседями, которые "никуда не переедут", и настоящими партнерами, которых невозможно разлучить ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. С момента своего избрания новым главой государства в 2013 году Си Цзиньпин уже нанес восемь визитов в Россию, более 30 раз встречался с Владимиром Путиным, а также много раз разговаривал по телефону и переписывался с главой РФ. Дипломатия глав государств на таком высоком уровне редко встречается в современных международных отношениях.

Двух старых друзей связывает разнообразное и насыщенное общение. Они дарили друг другу подарки, вместе ездили на высокоскоростном поезде, вместе пекли блины, вместе пробовали русский мед и икру. Каждый момент их общения уж стал неотъемлемой частью истории китайско-российской дружбы.

Они считают друг друга своими самыми уважаемыми друзьями. В 2015 году председатель Си Цзиньпин посетил Россию для участия в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в свою очередь президент Владимир Путин посетил Китай для участия в праздновании 70-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и Мировой антифашистской войне. В торжествах на Красной площади президент Владимир Путин оставил самое почетное место - по правую руку от себя - председателю Си Цзиньпину, а почетный караул трех родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) участвовал в параде последним, чтобы стать заключительным номером маршей иностранных войск. А на военном параде 3 сентября председатель Си Цзиньпин сопровождал президента Владимира Путина во время всего подъема на трибуну Тяньаньмэнь. Эти искренние моменты отражают не только сердечную дружбу между главами двух государств, но и большое значение, которое Китай и Россия придают друг другу, а также дружеские отношения между китайским и русским народами.

Они поддерживают друг друга в наиболее важных делах. В начале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил специальную поездку в Россию для присутствия на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. "Когда у соседа радостные события, я обязательно приезжаю поздравить лично", - президент Владимир Путин был очень тронут этим приветствием председателя Си Цзиньпина. В 2017 и 2019 годах Владимир Путин дважды приезжал в Пекин для участия в Международном форуме "Один пояс и один путь" и вносил предложения по этой китайской инициативе. В 2021 году Владимир Путин поддержал зимнюю Олимпиаду в Пекине, а его единственный на данный момент запланированный на 2022 год визит в зарубежные страны - посещение церемонии открытия зимней Олимпиады в столице КНР.

Дипломатия глав государств способствовала развитию китайско-российских отношений на высоком уровне, сердечная дружба глав двух государств сыграла незаменимую стратегическую роль в сотрудничестве наших стран в различных областях.

Совместно бороться с пандемией, преодолеть трудности

Перед лицом распространения COVID-19 два старых друга "шли рука об руку", чтобы оказать друг другу бескорыстную помощь. Россия является первой страной, направившей в Китай делегацию экспертов по борьбе с эпидемией и, в свою очередь, Китай является ключевой страной в обеспечении России противоэпидемическими средствами. В начале 2020 года, когда Китай больше всех страдал от COVID-19, Россия предоставила Китаю 183 кубометра гуманитарного груза - медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Однако впоследствии пандемия COVID-19 в России продолжила обостряться, и Китай также поддержал Россию в ее борьбе с COVID-19 предоставлением медицинского груза и направлением групп экспертов.

Сотрудничество между Китаем и Россией в борьбе с пандемией выходит не просто на уровень взаимного предоставления медицинских грузов, а на уровень всестороннего и многоуровневого сотрудничества. С начала распространения COVID-19 Китай и Россия все время поддерживали тесные контакты и сотрудничество и объединили усилия, чтобы внести вклад в мировую борьбу с пандемией. На специальном саммите лидеров G20 по реагированию на пандемию COVID-19 Си Цзиньпин и Путин выразили единодушную позицию, призвав международное сообщество укреплять доверие, работать вместе и выступать единым фронтом. Главы государств заявили в ходе телефонного разговора, что Китай и Россия должны эффективно использовать возможности Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества для укрепления партнерства в области высоких технологий, исследований и разработок вакцин и лекарств, а также биобезопасности. Перед лицом попыток Запада политизировать пандемию и предъявить необоснованные обвинения Россия твердо решила встать на сторону Китая. Такие российские официальные лица, как президент Владимир Путин и министр иностранных дел России, неоднократно указывали США на недопустимость перекладывания ответственности за COVID-19 на КНР.

Друг познается в беде. Китай и Россия поддерживали друг друга и оказывали взаимную помощь в борьбе с пандемией, демонстрируя близость и дружбу. Перед лицом пандемии китайско-российские отношения не только выдержали различные испытания, но и продемонстрировали высокий уровень стратегической координации, придав китайско-российским отношениям в новую эпоху стратегический характер.

Поддержать друг друга в вопросах, вызывающих серьезную озабоченность

Как старые друзья, Китай и Россия поддерживают друг друга в вопросах, представляющих коренные интересы и вызывающих серьезную озабоченность. Когда Литва, служащая пешкой антикитайских сил, пренебрегла суверенитетом Китая и объявила о создании так называемых "представительств" в сотрудничестве с сепаратистскими сторонниками "независимости Тайваня", главы России и Китая 25 августа 2021 года провели телефонный разговор.

В ходе телефонного разговора Путин отметил, что Россия решительно придерживается политики одного Китая, поддерживает законную позицию КНР по отстаиванию своих коренных интересов в вопросах, связанных с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном и Южно-Китайским морем, решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая. Это была своевременная и мощная поддержка в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая. Си Цзиньпин также заявил, что в России успешно провели общероссийское голосование и приняли поправки к Конституции большинством проголосовавших, что в полной мере отражает поддержку российским народом правительства и признание им концепций правительства по управлению страной. Китай будет, как всегда, решительно поддерживать Россию на пути развития, который соответствует ее национальным особенностям, а в ускорении ее развития и возрождения. Это поддержка России в сохранении ее политической стабильности и защите ее национального суверенитета. Телефонные разговоры между главами Китая и России, проведенные в важные моменты развития двух сторон, отражают взаимную поддержку, понимание и доверие между Китаем и Россией по основным вопросам и являются проявлением высокого уровня китайско-российских отношений.

Из-за пандемии международная ситуация остается непредсказуемой, мировой порядок сталкивается с беспрецедентными вызовами. Главы Китая и России выразили свою позицию по защите многосторонности и международной справедливости во время телефонных разговоров и видеомостов. Это не только отражение поддержки глобального стратегического баланса, но и демонстрация ответственности Китая и России как мировых держав. Как высшая форма международных обменов, дипломатия глав государств играет важную роль и имеет стратегическое значение, которое не может быть заменено другими обменами. В настоящее время в мире происходят глубокие изменения, невиданные в течении столетия, и пока Китай и Россия будут стоять плечом к плечу и тесно сотрудничать, мир и стабильность во всем мире получат прочные гарантии, а международная справедливость будет надежно защищена. Китай и Россия являются друг для друга крупнейшими соседями, китайско-российские отношения прошли испытание международной обстановкой, все больше проявляя свою связанность и стабильность, демонстрируя знаки исторической важности и проницательной силы. Под руководством глав двух государств китайско-российское стратегическое сотрудничество в новую эпоху станет еще более устойчивым и крепким, а дружба между двумя народами, несомненно, будет длиться вечно.