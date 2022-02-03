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"Эйфория" вдвое увеличила аудиторию

Новости
    03.02.2022, 11:34
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Первые три серии второго сезона сериала "Эйфория" просмотрели около 13,1 млн зрителей на канале HBO и стриминге HBO Max, тогда как три серии первого - 6,6 млн зрителей. Четвертая серия второго сезона шоу привлекла внимание 3,2 млн зрителей, уступая пока по популярности предыдущей (3,6 млн зрителей), сообщает Variety.

Старт второго сезона сразу установил рекорд на HBO - первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей, что в 10 раз превысило аудиторию самой первой серии шоу. В топ-10 января по просмотрам в "Амедиатеке" шоу занимает вторую строку после сериала "И просто так".

Впереди еще четыре серии, исследующих отношения между подростками и их родителями, различные зависимости и прочие животрепещущие вопросы.

Расширенный трейлер второго сезона доступен здесь. Режиссеры - Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл, Дженнифер Моррисон. В ролях: Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Алекса Деми, Элджи Смит, Сидни Суини, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн.

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