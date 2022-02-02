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Сериал "И просто так" стал самым популярным в "Амедиатеке"

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    02.02.2022, 17:22
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Движущийся к финалу первого сезона "И просто так" занял первую строку в топ-10 самых просматриваемых сериалов января на стриминговом сервисе "Амедиатека".

Он получил неоднозначные оценки критиков и зрителей, вскоре и вовсе разразился секс-скандал с исполнителем одной из ролей Крисом Нотом, и сцену с ним вырезали из финала.

На втором месте "Эйфория", на третьем - "Декстер: Новая кровь", затем "Секс в большом городе" и замыкает пятерку "Игра престолов".

Также в топ-10 вошли "Почему женщины убивают", "Декстер", "Анатомия страсти", "Друзья", "Отчаянные домохозяйки".

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