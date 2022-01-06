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Сцену с "мистером Бигом" убрали из финала первого сезона "И просто так"

Новости
    06.01.2022, 12:16
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Появилась информация, что в предстоящем финале первого сезона сериала "И просто так" вырезали сцену с Крисом Нотом. Причиной такого решения создателей шоу стал недавний скандал, когда несколько женщин обвинили актера в изнасилованиях.

Как сообщалось ранее, создатели продолжения "Секса в большом городе" решили в первой же серии "И просто так" избавиться от персонажа Нота, придумав смерть его героя. По данным Variety, в конце сезона (последняя серия ожидается 3 февраля) был запланирован вымышленный момент, в котором его жена Кэрри (Сара Джессика Паркер) развеивает прах возлюбленного на Мосту Искусств в Париже.

Сервис HBO Max, выпускающий сериал, отказался прокомментировать эту информацию.

Напомним, в декабре несколько женщин выступили с публичными обвинениями, сообщив, что актер совершил над ними насильственные сексуальные действия. Сам Крис Нот заявил, что никогда подобного не делал. После этого последовал ряд привычных для "культуры отмены" событий, так Нот был исключен из сериала "Уравнитель".

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