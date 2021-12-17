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Звезду "Секса в большом городе" обвинили в сексуальном насилии

Новости
    17.12.2021, 12:55
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Две женщины обратились в редакцию The Hollywood Reporter с обвинениями в адрес актера Криса Нота, исполнившего роль мистера Бига в сериале "Секс в большом городе".

Одна утверждает, что подверглась насилию в 2004-м, другая - в 2015-м. Молчали столько времени, потому что боялись преследования со стороны Нота и его влиятельных покровителей из мира "шоу-бизнеса". Но на фоне выхода "И просто так" решились на откровения. Нот всё отрицает, заявляя, что связь с девушками была по обоюдному согласию.

Не исключено, что именно с обвинениями связано решение сценаристов "убить" мистера Бига в одной из первых серий "И просто так". Испытанный инструмент сокращения репутационных издержек в эпоху "культуры отмены" и "новой этики", который применяют до решения суда, а иногда и вопреки ему. Компания-производитель тренажеров, в которой Нот снялся незадолго до этого, уже удалила ролик со своего сайта и из всех социальных сетей

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