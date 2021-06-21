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С Кевина Спейси сняли очередное обвинение в педофилии

Новости
    21.06.2021, 12:17
Текст:   Олег Усков

Лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси, после некоторой паузы возвращающийся на большие экраны, только что одержал над своими хулителями очередную победу. Как передает Daily Mail, судом был отклонен иск пожелавшей остаться неизвестной личности, заявлявшей, что в 1983 году, когда предполагаемой жертве было четырнадцать, артист его грязно и недвусмысленно домогался.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом имя истца так и не было названо, поскольку, по мнению его адвоката, обнародование могло бы вызвать к заявителю "стремительное нежелательное внимание". Что для предполагаемой жертвы было бы "невыносимо".

В итоге федеральный судья Льюис Каплан вынужден был иск отклонить - именно по данной причине.

В судебных документах истец проходил как CD. Отмечалось, что отношения его с актером закончились сразу после того, как ребенок отказался вступать со Спейси в половую связь.

Спейси всё отрицает, как водится.

В настоящее время Кевин снимается в Италии в драме Франко Неро. У Спейси роль следователя, занимающегося делом несправедливо обвиненного в педофилии слепого художника.

Ранее российский режиссер Лебедев рассказал, как на самой заре скандала вокруг имени актера приглашал его в свой новый фильм.

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