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В продолжении "Секса в большом городе" умер один из главных героев

Новости
    10.12.2021, 17:25
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Внимание! Текст и видео содержат спойлеры!

На телеканале HBO вышли две первых серии нового сериала "И просто так" - продолжения "Секса в большом городе". Из них стала ясна не только судьба Саманты Джонс, но неожиданные подробности еще об одном из главных героев оригинального сериала и последующих фильмов.

В коротком видео, которое публикует на своем YouTube-канале издание Washington Post, собрана нарезка наиболее важных и шокирующих моментов нового шоу. Мы узнаем, что любовь всей жизни Кэрри, ее муж Джон Престон (Мистер Биг) умирает в результате несчастного случая. Закадровый голос героини повествует, что Кэрри и Биг жили счастливо и как прежде любили друг друга, но однажды ее супруг взял телефон в душ, уронил его и погиб.

После этого Кэрри оплакивает его, а подруги - Миранда и Шарлотта - стараются ее поддержать.

Таким образом, в новом сериале главная героиня, которая на протяжении всего сериала, искала свою любовь, оказывается вдовой.

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