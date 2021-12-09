Стала известна судьба Саманты в продолжении "Секса в большом городе"

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В Нью Йорке состоялась яркая премьера сериала "И просто так" (And just like that) - продолжения культового "Секса в большом городе". На мероприятии появились все главные героини и герои шоу, за исключением Ким Кэтролл, которая сыграла Саманту Джонс. Она единственная из четверки актрис отказалась возвращаться к своей роли.

It's happening!! 🧡🧡🧡 To our fans (and especially all the Mirandas out there), #AndJustLikeThat is yours tonight!! pic.twitter.com/rWPtaUGzG4 — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) December 9, 2021

Долгое время поклонники гадали, как же создатели сериала объяснят отсутствие столь яркой героини. Предполагалось даже, что она может умереть, тем более, что в оригинальном сериале Саманта болела раком. Были домыслы, что ее могут заменить другой актрисой, и даже слухи, что Кэтролл все-таки тайно снялась в "И просто так".

Но вот премьера первой серии состоялась на HBO, и зрители узнали, какую судьбу создатели уготовили Саманте. Оказалось, что она теперь живет в Лондоне, а их дружба с Кэрри уже не так крепка, как прежде. В одной из сцен Кэрри (Сара Джессика Паркер) и Миранда (Синтия Никсон) обсуждают историю, которая произошла с Самантой. Якобы Кэрри решила прекратить рабочие отношения с Самантой, которая была ее пиар-агентом, а та, обидевшись, "уволила Кэрри как друга", делится подробностями Entertainment Weekly. Охлаждение многолетних крепких отношений женщин объясняется гордостью Саманты, которая порвала связь с подругами после переезда в Англию.

В первом сезоне сериала ожидается 10 серий.