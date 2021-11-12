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Опубликован русский тизер продолжения "Секса в большом городе"

Новости
    12.11.2021, 18:53
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

Вышел русскоязычный тизер сериала "И просто так" (And Just Like That), продолжение культового "Секса в большом городе". Ранее был доступен короткий отрывок из него.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер продолжения фильма "Аббатство Даунтон 2"

Новый сериал рассказывает о жизни героинь 20 лет спустя. В трейлере Сара Джессика Паркер увещевает за кадром: "Говорят, есть вещи, которые не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. Пока меняешься ты, город меняется вместе с тобой. И просто так начинается новая глава".

Известно, что запланировано несколько сезонов, в первом из них - 10 серий.

Из новичков каста в трейлере мелькает Сара Рамирес, Карен Питтман. Одна из четырех подруг - Саманта (Ким Кэтролл) - выбыла из шоу, и остались трое: Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон).

Российская премьера состоится 10 декабря на "Амедиатеке".

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