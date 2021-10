Вышел русский тизер сериала "И просто так"

На YouTube-канале "Амедиатеки" вышел короткий локализованный тизер "И просто так" (And Just Like That), продолжение культового "Секса в большом городе". В нем рассказывается о жизни подруг спустя 20 лет.

В тизере Сара Джессика Паркер передает зрителям привет с Пятой авеню в Нью-Йорке и сообщает что шоу выйдет в эфир в декабре. В конце она отправляет в камеру воздушный поцелуй.

Как известно, запланировано несколько сезонов, в "первом" из них - 10 серий. Ким Кэтролл отказалась от роли Саманты и в шоу остались три подруги - Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). Вместо нее в шоу введут афроамериканку и азиатку.