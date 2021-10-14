Новости

Эндрю Гарфилда показали в костюме Венома на новом арте 17:50
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
Вышел трейлер "Нежного бара" - нового фильма Джорджа Клуни 17:16
Вышел трейлер сериала о борьбе с нечистью "Отец Сергий" 16:48
Появился трейлер фильма "Восточный ветер. Великий ураган" 16:09

Вышел русский тизер сериала "И просто так"

Новости
    14.10.2021, 18:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

На YouTube-канале "Амедиатеки" вышел короткий локализованный тизер "И просто так" (And Just Like That), продолжение культового "Секса в большом городе". В нем рассказывается о жизни подруг спустя 20 лет.

Фото: youtube.com/ KION
Вышел трейлер сериала о борьбе с нечистью "Отец Сергий"

В тизере Сара Джессика Паркер передает зрителям привет с Пятой авеню в Нью-Йорке и сообщает что шоу выйдет в эфир в декабре. В конце она отправляет в камеру воздушный поцелуй.

Как известно, запланировано несколько сезонов, в "первом" из них - 10 серий. Ким Кэтролл отказалась от роли Саманты и в шоу остались три подруги - Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). Вместо нее в шоу введут афроамериканку и азиатку.

Новости

Умер создатель "Розовой пантеры" Дэвид ДеПати 15:12
Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана 15:05
Сэмюэл Джексон объявил о возвращении к роли Ника Фьюри 14:14
Актер Валерий Гаркалин вышел из комы 14:02
⧣ США
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер "Черного телефона" - по рассказу сына Стивена Кинга 13:04
Видео: Джаред Лето позвонил неизлечимо больной девушке из России 13:01
Умер соратник Джорджа Майкла Деон Эстус 12:01
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Netflix Türkiye
Появился трейлер турецкого сериала "Клуб" 10:18
В Сети показали, как "Игра в кальмара" выглядела бы в России 09:52
Капитан Кирк из сериала "Звездный путь" совершил космический полет 13.10.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Дженнифер Лоуренс сыграет в комедии со "взрослым" рейтингом 09:24
Трейлер перезапуска "Один дома" собирает огромное количество дизлайков 13.10.2021
Актер из "Бесстыжих" Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID 13.10.2021