Вышел новый трейлер продолжения "Секса в большом городе"

На YouTube-канале HBO Max вышел англоязычный трейлер сериала "И просто так" (And Just Like That), продолжения известного "Секса в большом городе". Премьера шоу запланирована на 9 декабря.

Новый сериал рассказывает о жизни героинь 20 лет спустя. В трейлере Кэрри Брэдшоу дает интервью, остроумно отвечая на вопросы героини Сары Рамирес, разговаривает о свиданиях через приложение и встречается с Шарлоттой (Кристин Дэвис) и Мирандой (Синтия Никсон) на пикнике с шампанским в парке. Как известно, Саманта (Ким Кэтролл) выбыла из проекта еще на старте.

С личной жизнью у героинь полный порядок - вторые половинки Кэрри, Миранды и Шарлотты все еще на месте. Но, кроме уже известных зрителям героев-мужчин, в сериале особое место явно занимает и воспетый оригинальным шоу Нью-Йорк. В первом сезоне продолжения будет 10 серий, но создатели планируют несколько сезонов. Тематические чаты радостно предвкушают встречу с полюбившимися героинями.

Русскоязычный более ранний трейлер смотрите здесь.