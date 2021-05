В перезапуске "Секса в большом городе" появится мистер Биг

Очередная корректировка актерского состава новой попытки вернуть на малые экраны культовое шоу "Секс в большом городе". Как передает THR, в сериале-перезапуске, получившем название "И просто так" (And Just Like That), все-таки появится американский актер Крис Нот. Известен он общественности в первую очередь как мужчина мечты героини Сары Джессики Паркер, а далее - ее супруг мистер Биг.

Ранее сообщалось, что ребут обойдется без Нота. Теперь же передают, что контракт на свое участие артист все-таки подписал. И продюсеры уверяют, что новая глава истории без Бига была бы просто немыслима.

Соответственно, Кэрри вновь сыграет Паркер, Миранду - Синтия Никсон, Шарлотту - Кристин Дэвис. Оторвы Саманты (Ким Кэттролл) в сериале уже не будет - ее заменят сразу три новые подруги: негритянка, азиатка и "небинарная" актриса Сара Рамирес, которой предстоит воплотить образ квир-комика.

В первом сезоне обещаны десять получасовых эпизодов.

Перед тем сообщалось, что перезапуск лишился не только Саманты, но и ее экранного любовника.