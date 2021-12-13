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Продолжение "Секса в большом городе" показало лучший старт в истории HBO

Новости
    13.12.2021, 19:16
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Сериал "И просто так", ставший продолжением "Секса в большом городе", показывает радостные для стриминга HBO Max результаты. В минувший четверг вышло две первых серии, и шоу уже стало самой просматриваемой премьерой за все время работы видеосервиса.

По данным The Wrap, сериал также занял первое место на платформе в день выхода и получил наибольшее количество "первых просмотров" среди всех оригинальных сериалов HBO. Кроме того, у "Секса в большом городе" после старта продолжения число зрителей увеличилось на 59%.

Напомним, новый сериал является продолжением сюжетной линии "Секса в большом городе" и повествует о жизни подруг спустя 20 лет. В "И просто так" снялись трое из четырех главных актрис - Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, играющая Саманту, отказалась от работы в продолжении. После выхода первых серий стало известно, как создатели объяснили отсутствие ее героини.

Кроме того, сценаристы приготовили зрителям неприятный сюрприз, в самом начале "убив" одного из ключевых персонажей.

В компании Warner Media пока не предоставили официальных данных по старту "И просто так".

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