Криса Нота исключили из сериала "Уравнитель" после обвинений в насилии

Крис Нот, наиболее известный по роли мистера Бига в "Сексе в большом городе", лишился работы из-за обвинений в изнасилованиях.

Как сообщает Variety, Нот был исключен из сериала "Уравнитель" (The Equalizer), где он играет Уильяма Бишопа, бывшего коллегу главной героини. Сообщается, что актер будет появляться в тех эпизодах, которые уже были отсняты и вышли в эфир, но в дальнейшем он больше не будет частью проекта. В компаниях CBS and Universal TV отказались официально комментировать данное решение.

Напомним, ранее стало известно, что две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. По их заявлениям, одна из них пострадала от действий актера в Лос-Анджелесе в 2004 году, а другая - в 2015 году в Нью-Йорке.

Сам Нот заявил, что отвергает эти обвинения.

- Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад, нет всегда означает нет - это черта, которую я не переступал, - цитирует актера The Hollywood Reporter.