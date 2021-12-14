Новости

"Игра в кальмара" возглавила рейтинг сериалов года на Google 13:13
Новый фильм серии Kingsman начнут снимать осенью 2022 года 12:57
Тизер: названа точная дата выхода российского фэнтези-сериала "Этерна" 12:48
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29

Продолжение "Секса в большом городе" возглавило топ "Амедиатеки"

Новости
    14.12.2021, 13:05
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" отмечает высокий интерес зрителей к первым двум сериям сериала "И просто так", продолжения "Секса в большом городе". Он занял первое место по количеству просмотров 10-11 декабря, а первые эпизоды сериала посмотрели 63% всех пользователей.

Кроме того, активировано на 1200% больше пробных периодов, чем за предыдущие выходные, а 80% этих пользователей смотрели "И просто так".

Приключения Кэрри, Миранды и Шарлотты (без Саманты) интересуют не только российского зрителя - ранее HBO рапортовало, что шоу показало лучший старт в истории их стриминга.

В Сети меж тем активно обсуждается неожиданный сюжетный поворот, связанный со смертью одного из героев.

Новости

В Сети появился отрывок из фильма-катастрофы "Падение Луны" 10:47
Подруга покусала душившего ее актера из семейной комедии "Один дома" 10:37
"Вестсайдская история" провально стартовала в РФ и США 08:38
Умерла русская, канадская и британская актриса Галина Самсова 08:11
⧣ США
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер третьего сезона "Дома с прислугой" М. Найта Шьямалана 08:04
Apple TV + покажет русский сериал "Контейнер" с Акиньшиной 13.12.2021
Продолжение "Секса в большом городе" показало лучший старт в истории HBO 13.12.2021
⧣ Россия
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева 07:57
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 13.12.2021
⧣ сериалы