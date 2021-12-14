Продолжение "Секса в большом городе" возглавило топ "Амедиатеки"

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" отмечает высокий интерес зрителей к первым двум сериям сериала "И просто так", продолжения "Секса в большом городе". Он занял первое место по количеству просмотров 10-11 декабря, а первые эпизоды сериала посмотрели 63% всех пользователей.

Кроме того, активировано на 1200% больше пробных периодов, чем за предыдущие выходные, а 80% этих пользователей смотрели "И просто так".

Приключения Кэрри, Миранды и Шарлотты (без Саманты) интересуют не только российского зрителя - ранее HBO рапортовало, что шоу показало лучший старт в истории их стриминга.

В Сети меж тем активно обсуждается неожиданный сюжетный поворот, связанный со смертью одного из героев.