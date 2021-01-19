Вышел трейлер ремейка "Уравнителя" с афроамериканкой в главной роли

В Сети появился трейлер сериала CBS "Уравнитель" (Equalizer) - ремейка одноимённого телешоу того же канала 1985-1989 годов.

Сюжет примерно тот же - боевитый главный герой помогает тем, кому не к кому больше обратиться. Но есть один нюанс: Уравнитель превратился в Уравнительницу. В старом сериале главную роль исполнил британец Эдвард Вудворд. Теперь - в соответствии с требованиями "борцов за социальную справедливость" - сыграет афроамериканка Куин Латифа.

Отметим, что на прогрессивном пути от белого мужчины к чёрной женщине был промежуточный этап - дилогия Антуана Фукуа "Великий уравнитель", основанная на том же сериале. В ней главную роль исполнил Дензел Вашингтон.

Накануне скончался создатель "Уравнителя" восьмидесятых, американский продюсер и сценарист Ричард Линдхейм.