Эксперт пояснил, как самим рассчитать размер своей пенсии

Точный размер своей пенсии можно рассчитать самостоятельно по формуле, рассказал "Российской газете" автор проектов по финграмотности Максим Кваша.

Он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. Так, фиксированная часть пенсии одинакова для всех, и после индексации 1 февраля она составляет 6564 рубля 31 копейку. Именно эту часть пенсии в двойном размере получают граждане, которым исполнилось 80 лет. В этом году им ее будут начислять в размере 13 128 рублей 26 копеек.

Помимо нее есть еще пенсионные коэффициенты или баллы. С 1 февраля один такой коэффициент - это 107 рублей 36 копеек.

Но пенсия должна отражать и личный вклад каждого пенсионера. Поэтому учитывается количество накопленных баллов, которое зависит от страховых отчислений, которые за работника сделал работодатель. Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. Их максимальное количество дается за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование с предельной суммы доходов. То есть выше определенного заработка отчисления в Пенсионный фонд не формируют пенсионных прав, а идут только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году этот потолок составляет 1,565 млн рублей в год или около 130 тысяч рублей в месяц.

Такая конструкция определена представлениями о социальной справедливости, говорит эксперт. "Во-первых, надо стимулировать уплату налогов: не платишь - останешься без страховой пенсии. Во-вторых, справедливо, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков. Ну, а в-третьих - общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко, поэтому сегодня минимальная пенсия - на уровне прожиточного минимума, а максимальная - около 45 тысяч рублей", - заключил Кваша.

Все сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Там же можно бесплатно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Ее можно получить и через портал госуслуг или в МФЦ.

C 1 февраля вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%, согласно которому должны быть пересчитаны и пенсии за январь. Доплата придет автоматически вместе с февральской выплатой. Например, если после индексации 1 января на 5,9% пенсия составила 15 885 рублей, то с учетом индексации на 8,6% пенсионер должен был получить ее в январе в размере 16 290 рублей. Следовательно, в феврале он получит доплату за январь в размере 405 рублей. При этом пенсия за февраль уже придет в размере 16 290 рублей. Средняя страховая пенсия неработающих граждан после февральской индексации по отношению к прошлому году увеличилась примерно на полторы тысячи рублей и составила почти 19 тысяч рублей.