Эксперт пояснил, как самим рассчитать размер своей пенсии

Он напомнил, что страховая пенсия состоит из фиксированной выплаты, размера пенсионных коэффициентов или баллов, а также их количества. Так, фиксированная часть пенсии одинакова для всех, и после индексации 1 февраля она составляет 6564 рубля 31 копейку. Именно эту часть пенсии в двойном размере получают граждане, которым исполнилось 80 лет. В этом году им ее будут начислять в размере 13 128 рублей 26 копеек.
Помимо нее есть еще пенсионные коэффициенты или баллы. С 1 февраля один такой коэффициент - это 107 рублей 36 копеек.
Но пенсия должна отражать и личный вклад каждого пенсионера. Поэтому учитывается количество накопленных баллов, которое зависит от страховых отчислений, которые за работника сделал работодатель. Есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни: при выходе на пенсию в 2022 году у человека должно быть накоплено 23,4 балла, а в следующем году, например, уже потребуется 25,8 балла. При этом в год можно получить не более десяти баллов. Их максимальное количество дается за уплату взносов на обязательное пенсионное страхование с предельной суммы доходов. То есть выше определенного заработка отчисления в Пенсионный фонд не формируют пенсионных прав, а идут только на поддержку нынешних пенсионеров. В 2022 году этот потолок составляет 1,565 млн рублей в год или около 130 тысяч рублей в месяц.
Такая конструкция определена представлениями о социальной справедливости, говорит эксперт. "Во-первых, надо стимулировать уплату налогов: не платишь - останешься без страховой пенсии. Во-вторых, справедливо, что часть взносов относительно обеспеченных идет на поддержание уровня жизни нынешних стариков. Ну, а в-третьих - общество не хочет, чтобы неравенство среди пенсионеров было слишком высоко, поэтому сегодня минимальная пенсия - на уровне прожиточного минимума, а максимальная - около 45 тысяч рублей", - заключил Кваша.
Все сведения о накопленных пенсионных правах представлены в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Там же можно бесплатно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Ее можно получить и через портал госуслуг или в МФЦ.
C 1 февраля вступил в силу закон об индексации пенсий на 8,6%, согласно которому должны быть пересчитаны и пенсии за январь. Доплата придет автоматически вместе с февральской выплатой. Например, если после индексации 1 января на 5,9% пенсия составила 15 885 рублей, то с учетом индексации на 8,6% пенсионер должен был получить ее в январе в размере 16 290 рублей. Следовательно, в феврале он получит доплату за январь в размере 405 рублей. При этом пенсия за февраль уже придет в размере 16 290 рублей. Средняя страховая пенсия неработающих граждан после февральской индексации по отношению к прошлому году увеличилась примерно на полторы тысячи рублей и составила почти 19 тысяч рублей.