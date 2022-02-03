Эксперт предсказал остановку промышленности на Украине без российского газа

Без российского газа на Украине остановится работа всей промышленности. Такое мнение высказал украинский эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Он также отметил, что отказ от российского газа будет иметь плачевные последствия и для населения Украины.

"Украине необходимо заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставки газа, так как высокие цены на "голубое топливо" сильно вредят ее экономике", - сказал украинский экономист.

Формально Киев не покупает газ в России с 2015 года, получая его по так называемому виртуальному реверсу. "Цена кубометра газа конечная с НДС - 60 гривен (около 160 рублей), у нас встанет скоро вся промышленность", - комментирует сложившуюся ситуацию на газовом рынке для Украины эксперт.

Он отметил, что "Укртеплокоммунэнерго" уже направило жалобы на "Нафтогаз", который отказался увеличивать объемы поставок газа по фиксированной цене в 7,42 гривны (почти 20 рублей) за кубометр для нужд отопления населения.