Эпидемиолог Фаворов назвал уровень смертности при "омикроне"

Известный эпидемиолог Михаил Фаворов проанализировал данные по смертности от COVID-19 в странах, где доминирует штамм "омикрон". Эксперт предупреждает, что уровень летальности у заразившихся этим штаммом вдвое ниже, чем при "дельте", но остается значимым.

"Посмотрел по ряду стран, где "омикрон" заканчивает вспышку. Везде одна картина: при падении заболеваемости есть четкий рост смертей. Показатели погибших все равно не достигают уровня "дельты" (в 2%), но близки к 1%", - сообщил Фаворов на своей странице в Facebook.

Объясняется эта статистика, по мнению специалиста, тем, что происходит "накопление тяжелых из огромного числа больных и их "задержанная" смерть к концу вспышки".

При этом Фаворов не исключил, что есть и другие факторы, которые пока "не очевидны".