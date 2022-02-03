Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отмечают турецкие СМИ, встреча продлилась около трех часов.

В ходе визита Эрдоган выразил уверенность, что кризис вокруг Украины будет урегулирован "мирными дипломатическими методами в рамках Минских соглашений". Президент Турции также заявил, что его страна готова стать площадкой для проведения саммита для урегулирования ситуации на Донбассе.

По результатам переговоров Эрдогана и Зеленского было подписано соглашение о Зоне свободной торговли между двумя странами, а также соглашение, расширяющее производство беспилотных летальных аппаратов Bayraktar на Украине.