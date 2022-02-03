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03.02.2022 21:01
Рубрика: Экономика

Европа признает газовую и атомную энергетику "зеленой"

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Еврокомиссия (ЕК) предлагает считать газовую и атомную энергетику "зеленой" на период перехода к безуглеродной экономике. Это серьезно меняет вектор развития всей европейской энергетики, а также означает снижение потенциальных рисков для российского экспорта электричества, сырья и некоторых других товаров.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Россия - крупнейший поставщик газа в Европу, занимающий более трети рынка, а также один из основных экспортеров электроэнергии в страны Балтии и Финляндию. Только экспорт газа в 2021 году по предварительным оценкам принес в бюджет нашей страны 16 млрд долларов. Но если поставки газа в Европу остались практически на прежнем уровне, то экспорт электроэнергии вырос в 2,2 раза, по сравнению с 2020 годом, и достиг 25 млрд кВт*часов. За 9 месяцев прошлого года электричества на экспорт ушло на 804 млн долларов. В том числе на экспорт идет энергия, выработанная на атомных и газовых электростанциях.

Фото: REUTERS
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До прошлого года Европа всерьез нацеливалась на полный отказ от атомной энергетики, несмотря на несогласие некоторых стран. Также в ЕС активно обсуждались перспективы постепенного отказа от газа как сырья для генерации электроэнергии. С 2026 года должен заработать механизм транснационального углеродного регулирования Евросоюза, который затрагивает экспорт российских товаров, сырья и электричества. Окончательные параметры механизма еще обсуждаются, но смягчение отношения ЕС к газу и атомной энергетике должно снизить риск потерь для российских экспортеров. Ранее по предварительным оценкам они могли составить до 7,6 млрд долларов в год.

Причины, почему ЕС решил поменять цветовую дифференциацию энергоресурсов, кроются в кризисе 2021 года. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), на которые в последние годы делалась ставка в Европе, не оправдали надежд, страны Старого Света столкнулись с дефицитом энергии, что привело к рекордному росту цен на газ, уголь и, как следствие, электричество.

Но это не означает, что Европа отказывается от своего "зеленого" курса, просто адаптируется к обстоятельствам, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Признание газа и атома сопровождается серьезными дополнительными условиями. Например, к АЭС предъявлены строгие требования по обращению с отходами. Эти решения дают европейской энергетике больше гибкости и меньше догматизма, ведь "зеленый" характер источника должен определяться не названием, а хотя бы углеродным следом, не говоря уже о других экологических эффектах, отмечает эксперт.

С этим согласен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Евросоюзу необходимо стимулировать инвестиции в новые газовые электростанции. К примеру, Германия намеревается увеличивать установленную мощность таких электростанций. Поэтому мы получили такое решение - разрешение инвестировать в газ до 2030 года, считает эксперт.

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А за безуглеродный статус атомной энергетики сражение ведется уже продолжительное время. За это выступали Франция и еще девять европейских стран. Но АЭС так и не получили бессрочного безуглеродного статуса. Предполагается, что инвестиции в атомную энергетику будут осуществляться до 2045 года, отмечает Фролов.

С точки зрения экспорта электроэнергии, то ее экспортеры смогут получить некоторые преференции по трансуглеродному сбору ЕС, если, например, удастся подтвердить генерацию энергии на атомной станции, поясняет заместитель директора группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ Евгений Тананайко. Это позволит снизить потенциальную плату по углеродному налогу. Но в целом ставка будет определяться исходя из уровня прямых выбросов парниковых газов, то есть кардинально ситуация у экспортеров сырья и материалов измениться не должна, считает эксперт.

Решение ЕК имеют рекомендательный характер, их должны оценить и одобрить Совет стран ЕС и Европарламент. Окончательный вердикт по этому вопросу должны принять в этом году, чтобы с 2023 года новые правила вступили в силу. Ранее некоторые члены ЕС выступили с более радикальным предложением - на переходный период считать "зеленой" газовую энергетику, а атомную безоговорочно признать "зеленой".

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