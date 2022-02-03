Facebook потеряет 10 млрд долларов из-за действий Apple

Компания Meta (бывшая Facebook) потеряет 10 млрд долларов из-за ограничений, введенных Apple в iOS 15. Об этом сообщает CNBC.

"Мы считаем, что изменения политики конфиденциальности в iOS 15 (когда пользователи могут запретить приложениям показывать персонализированную рекламу - прим. "РГ") станут сдерживающим фактором для нашего бизнеса, - заявил Дейв Венер, финансовый директор Meta. - Это порядка 10 млрд долларов, что весьма чувствительно для нашего бизнеса".

Такие слова официального представителя компании обрушили акции Meta на 23%. Кроме того, в корпорации ожидают, что доход в первом квартале 2022 года составит 27-29 млрд долларов.