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Facebook потеряет 10 млрд долларов из-за действий Apple

Текст:   Иван Черноусов
03.02.2022,  
12:06
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Компания Meta (бывшая Facebook) потеряет 10 млрд долларов из-за ограничений, введенных Apple в iOS 15. Об этом сообщает CNBC.

Фото: twitter.com/meta
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"Мы считаем, что изменения политики конфиденциальности в iOS 15 (когда пользователи могут запретить приложениям показывать персонализированную рекламу - прим. "РГ") станут сдерживающим фактором для нашего бизнеса, - заявил Дейв Венер, финансовый директор Meta. - Это порядка 10 млрд долларов, что весьма чувствительно для нашего бизнеса".

Такие слова официального представителя компании обрушили акции Meta на 23%. Кроме того, в корпорации ожидают, что доход в первом квартале 2022 года составит 27-29 млрд долларов.

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