ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям сахара рекомендации по сдерживанию цен.

Ведомство предложило включить в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы цену на сахар, поставляемый в организации розничной торговли.

Среди других рекомендаций - введение максимальной торговой наценки для дистрибьюторов и запрет на перепродажу сахара третьим лица. Организации розничной торговли смогут расторгать договоры с дистрибьюторами, которые не соблюдают эти правила.

В ФАС отметили, что эти меры позволят не допустить подорожания сахара для потребителей.