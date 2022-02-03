"Газпром" займется добычей лития в России

Минпромторг и "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в проекте по добычи лития на Ковыктинском месторождении, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны договорились о взаимодействии при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий, оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. Кроме того, планируется подготовить предложения по мерам господдержки для научных и промышленных предприятий.

"В России добыча лития, невзирая на солидную ресурсную базу, пока не осуществляется. И это только добавляет значимости проекту, который намерены реализовать "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания". Это позволит нам сформировать литиевую отрасль полного цикла, с хорошим экспортным потенциалом", - подчеркнул глава минпромторга Денис Мантуров.

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, спрос на литий в ближайшие годы продолжит стремительно расти. Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует. Поэтому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой сфере.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития целого ряда отраслей - автопрома, авиастроения, металлургии, машиностроения, микроэлектроники, химии и многих других.

Ковыктинское месторождение - крупнейшее газовое месторождение на Восточной Сибири, разрабатывается "Газпромом". Извлекаемые запасы газа - 1,8 трлн кубометров. Месторождение является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири".