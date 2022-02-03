Газпромбанк поможет Кыргызстану повысить эффективность системы госзакупок

Один из крупнейших российских банков Газпромбанк поможет Кыргызстану во внедрении механизма банковского сопровождения в системе государственных закупок. Соответствующий план мероприятий в присутствии министра финансов республики Алмаза Бакетаева был подписан исполнительным вице-президентом - начальником департамента банковского сопровождения контрактов банка Олегом Мельниковым и замминистра финансов, директором Центрального казначейства Мелсом Аттокуровым.

Участие в заседании также приняли представители кыргызских банков с госучастием и ключевых государственных заказчиков. Последовательный план действий был разработан во исполнение меморандума, подписанного в ноябре прошлого года в ходе визита в Российскую Федерацию председателя Кабинета министров Кыргызстана - руководителя администрации президента Кыргызстана. Работа проводится в рамках поручения президента Кыргызстана Садыра Жапарова по проведению масштабной реформы системы государственных закупок.

Основная цель - обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств. В этом заинтересовано и государство, которое получает действенный инструмент для борьбы с нецелевым использованием средств, и бизнес, который получит гарантии четкого исполнения условий закупок. Кроме того, новая услуга позволит формировать понятную всем финансовую отчетность, сделать прозрачной процедуру ценообразования на закупаемые товары, работы и услуги, оптимизировать объемы авансовых платежей и сформировать линейку поставщиков, зарекомендовавших себя в качестве надежных партнеров государства.

"На сегодняшний день внедрение банковского сопровождения в Кыргызстане проходит в полном соответствии с подписанным меморандумом, - отмечает Олег Мельников. - Мы очень рады, что наши компетенции и сервисы могут послужить на благо экономики Кыргызстана и видим решительный настрой кабинета министров, что позволяет говорить о большом потенциале развития банковского сопровождения контрактов на территории республики. Применение инструмента позволит усилить контроль за расчетами исполнителей, получающих финансирование из бюджета, предоставит дополнительные гарантии исполнения контрактов, что в конечном итоге позволит добиться наилучших результатов при реализации государством закупочной политики".

Данный механизм уже достаточно давно действует в России и вызывает заметный интерес в деловых кругах ближнего и дальнего зарубежья. В 2019 году Газпромбанк разработал принципиально новую услугу, позволяющую обеспечить контроль за целевым расходованием средств при реализации проектов на территории зарубежных стран. Разработчики постарались максимально снизить возможные риски для клиентов, участвующих в проектах.

"В целях укрепления финансовой стабильности в управлении государственными финансами для реализации требований президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова министерством финансов совместно с Газпромбанком разрабатываются новые подходы, - так прокомментировал соглашение Алмаз Бакетаев. - Одним из них является банковское сопровождение контрактов, что позволит обеспечить целевое использование бюджетных средств. Запуск данного проекта будет способствовать эффективному отслеживанию движения денежных средств бюджета вплоть до конечной реализации государственных контрактов".

В данном случае предполагается тесное сотрудничество представителей двух сторон. Газпромбанк заключит соглашение с кыргызскими банками-партнерами. Это позволит создать общую информационную систему, при помощи которой и будет обеспечиваться необходимый контроль движения финансовых средств при исполнении государственных контрактов. Для успешной реализации задуманного Газпромбанк адаптирует продукт под требования законодательства Кыргызстана, а также учтет технические пожелания банков-партнеров. Конечным результатом станет то, что заказчик услуги получит доступ к сервисам банковского сопровождения, включая интерактивную отчетность, в том же объеме и с тем же качеством, что и при банковском сопровождении проектов на территории РФ.

На создание совместного "функционала" потребуется несколько месяцев, после чего проект заработает в полноценном режиме. На практике банковское сопровождение показывает свою эффективность практически в любой крупной стройке - от строительства жилых домов до автомобильных дорог, электростанций и объектов топливно-энергетического комплекса. Используя сервис "Интерактивная отчетность", например, заказчик сможет отслеживать движение денежных средств внутри проекта в режиме реального времени, своевременно реагируя на возникающие риски.

К слову, Газпромбанк сопровождает реализацию масштабных инвестиционных инициатив и в других странах СНГ. Накопленный опыт будет учтен при внедрении проекта в Кыргызстане, чем займется специально созданная рабочая группа. Ей предстоит обеспечить готовность программы госзакупок республики к переходу на банковское сопровождение уже в июле 2022 года.