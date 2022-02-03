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03.02.2022 19:23
Рубрика: Власть

Генпрокуратура разберется с ростом цен на диагностику COVID

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Генпрокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования по всем выявленным нарушениям и завышению цен по диагностике коронавируса.
Генеральный прокурор Игорь Краснов после сообщений СМИ поручил своим подчиненным проверить, как формируются цены на диагностику COVID-19. Фото: Иван Егоров Генеральный прокурор Игорь Краснов после сообщений СМИ поручил своим подчиненным проверить, как формируются цены на диагностику COVID-19. Фото: Иван Егоров
Генеральный прокурор Игорь Краснов после сообщений СМИ поручил своим подчиненным проверить, как формируются цены на диагностику COVID-19. Фото: Иван Егоров

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов России проверить ценообразование при диагностике COVID-19. Решение о проверках было принято после сообщений СМИ о существенном росте цен на услуги медицинских лабораторий и клиник, которые проводят исследования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Проверяться будут и частные лаборатории, а также цены на тест-системы в аптечной сети.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
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Не секрет, что сегодня анализ ПЦР - удовольствие, прямо скажем, не из дешевых, особенно для тех, кому приходится делать его часто и за свой счет. Можно, конечно, сдать ПЦР бесплатно в поликлинике, но ждать, когда подойдет запись на анализ, придется от недели до двух, и это не всех устраивает. С ростом штамма "омикрон" и количеством заболеваний граждане стали чаще покупать в аптеках экспресс-тесты на COVID-19. Фактически один мазок из носа обходится дороже, чем клинический и биохимический анализ крови. Например, в Москве в крупных частных лабораториях и платных отделениях поликлиник обычный ПЦР-тест на коронавирус, который делается один день, будет стоить в районе 2 тысяч рублей плюс сам мазок - от 400 до 500 рублей. Срочный или сверхчувствительный тест может стоить уже от 3 до 4 тысяч. При этом если нужно сделать не ПЦР, а экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2, который делается 15 минут, то это будет стоить 1800 рублей. В аптеках цены на экспресс-тесты также колеблются от 1800 до 3000 рублей в зависимости от страны и фирмы производителя. В то же время точно такие же экспресс-тесты делают в столичных МФЦ абсолютно бесплатно. Просто об этом не все знают.

Как отметили в Генпрокуратуре, проверками будут охвачены социальные учреждения и сфера услуг, а также органы госвласти и местного самоуправления. В центре пристального внимания прокуроров будет и выполнение установленных нормативов при тестировании населения на COVID-19.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Генпрокуратура Пандемия коронавируса COVID-19

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