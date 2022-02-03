Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19

После сообщений СМИ о существенном росте цен на услуги медицинских лабораторий и клиник, которые занимаются диагностикой COVID-19, генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов России провести проверки по всей стране.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, прокуроры, в частности, проверят обоснованность стоимости лабораторных исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров. Проверяться будут также частные лаборатории и цены на тест-системы в аптечной сети.

Как отметили в надзорном ведомстве, по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.