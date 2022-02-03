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Рубрика: Общество

Гериатр Рунихина перечислила симптомы ОРВИ у пожилых, которые должны насторожить

Текст: Ирина Невинная
Пожилым пациентам, а также людям с хроническими заболеваниями нельзя прекращать терапию основного заболевания как при лечении банальной ОРВИ, так и при коронавирусной инфекции. При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу и скорректировать лечение, сообщила главный внештатный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина.

У большинства заразившихся "омикроном" инфекция по симптомам похожа на обычную простуду или грипп. И пожилые люди не исключение. Но у пациентов, которые находятся в группе риска (а это как раз люди старше 60 лет и хроники) даже легкое течение коронавируса может спровоцировать ухудшение по основному заболеванию.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"При легком течении ОРВИ и коронавируса и стабильном общем состоянии пациента можно обратиться за аудиоконсультацией или прийти на прием к дежурному врачу. В подавляющем большинстве случаев специфической терапии для людей старшего возраста не нужно, только симптоматическая терапия, например, прием жаропонижающих при высокой температуре тела", - цитирует гериатра РИА Новости.

"Но даже при легком течении заболевания пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись особенно тщательно. Пациенты должны соблюдать те рекомендации и принимать те препараты, которые были выписаны врачом до заболевания", - напомнила Рунихина.

Она перечислила основные группы пациентов, которым надо обязательно продолжить прием препаратов: это гипертоники (им нужны лекарства для снижения повышенного давления), люди с сердечно-сосудистыми недугами, которые принимают разжижающие кровь препараты и лекарства для коррекции уровня холестерина, а также диабетики.

Доктор подчеркнула, что при ухудшении состояния в некоторых случаях будет решаться вопрос о госпитализации пациента в ковидный госпиталь, потому что пожилые пациенты находятся в группе риска.

"Любое заболевание при ОРВИ и коронавирусе может обостриться, но, прежде всего, у пожилых пациентов - это ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. И как отдельную группу я бы выделила - пациенты, которые наблюдаются у онколога", - добавила гериатр.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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