Глава МИД ДНР: Киев применяет западное оружие на востоке Украины

Поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. Об этом в интервью РИА Новости заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По ее словам, Киев уже вел стрельбу на Востоке Украины с использованием вооружений, поступивших из западных стран. "В Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров - это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", - отметила Никонорова.

Отмечается, что на Украину с 2014 года отправлено вооружений на миллиарды долларов от США, Великобритании, Канады, Польши, Турции, прибалтийских республик, Франции, Болгарии и Румынии. Также ряд стран отправили на Украину своих военных инструкторов.

"Присутствие иностранных вооруженных лиц, вооруженных формирований - это еще и нарушение этих самых минских соглашений. Там прямо предписан вывод любых иностранных вооруженных формирований. Что же делает коллективный Запад? Все в точности до наоборот: эти вооружения и формирования поставляются на Украину", - сказала Никонорова.По ее словам, это уже вопрос к странам-гарантам минских соглашений.

"Мы ожидаем, что будет оказано соответствующее влияние, давление на Киев с тем, чтобы эти нарушения прекратились, равно как и накачка Украины вооружением. Необходимо возвращать Украину в мирное переговорное русло", - подчеркнула Никонорова.

Между тем, Никонорова сообщила, что Киев перебросил к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч силовиков.