Глава МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией

Пекин и Москва преодолели трудности в сотрудничестве, которые были вызваны пандемией коронавируса. Китай готов и дальше укреплять взаимодействие с Россией в различных сферах. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В настоящее время все препятствия прагматического сотрудничества между двумя странами, вызванные эпидемией, в целом преодолены", - отметил Ван И. "Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязь с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке", - добавил глава МИД КНР.

Как обратили во внешнеполитическом ведомстве Китая, в ходе переговоров министры согласовали свои позиции по различным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации на Украине, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также по сотрудничеству в рамках БРИКС.

Отдельно была затронута тема недопустимости политизации спорта. "Стороны договорились продвигать олимпийский дух, совместно противостоять политизации спорта и поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине", - указали в МИД КНР.