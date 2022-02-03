Глава OMV заявил о недопустимости изоляции "Северного потока-2"

Ни "Северный поток-2", ни любой другой проект транспортировки газа не должны находится в изоляции, поскольку Европа остро нуждается в поставках голубого топлива в условиях падения собственных объемов добычи и роста спроса. Об этом в ходе общения с журналистами заявил глава австрийского концерна OMV (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Альфред Штерн.

По словам Штерна, новый газопровод диверсифицирует поставки и стабилизирует цены на газ.

""Северный поток-2" нужен OMV, он нужен Австрии. Как я уже говорил ранее, мы предоставили этому проекту заем в размере 729 млн евро, и мы заинтересованы в том, чтобы он развивался", - заявил глава концерна.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов топлива в подземных хранилищах газа Австрии на начало февраля является самым низким в Европе - 22%.