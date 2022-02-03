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03.02.2022 20:07
Рубрика: Общество

Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными

Текст: Владимир Емельяненко

ПЦР-тесты и тестирование на антитела надо сделать бесплатными или предельно дешевыми, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Он отметил, что СПЧ приветствует инициативу Генпрокурора России Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. Валерий Фадеев напомнил, что последовательная позиция СПЧ состоит в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела вообще бесплатными или в отдельных случаях - предельно дешевыми".

При этом Валерий Фадеев особо подчеркнул, что бесплатное ПЦР-тестирование практикуется в Австрии, Дании, Финляндии и Бельгии.

Правозащитник назвал "ненормальным" то, что цена тестирования в стране может дорастать до 4000 рублей. "При частой необходимости это становится особенно накладным для граждан", - сказал Фадеев.

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