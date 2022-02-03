Глава СПЧ: ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть бесплатными

ПЦР-тесты и тестирование на антитела надо сделать бесплатными или предельно дешевыми, заявил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Он отметил, что СПЧ приветствует инициативу Генпрокурора России Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. Валерий Фадеев напомнил, что последовательная позиция СПЧ состоит в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела вообще бесплатными или в отдельных случаях - предельно дешевыми".

При этом Валерий Фадеев особо подчеркнул, что бесплатное ПЦР-тестирование практикуется в Австрии, Дании, Финляндии и Бельгии.

Правозащитник назвал "ненормальным" то, что цена тестирования в стране может дорастать до 4000 рублей. "При частой необходимости это становится особенно накладным для граждан", - сказал Фадеев.