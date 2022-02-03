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03.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Государственную информационную систему ЖКХ сделают более прозрачной

Текст: Олег Капранов
Оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с 1 апреля 2022 года станет АО "Оператор информационной системы" - совместное предприятие Почты России и "Интер РАО". Новый оператор планирует сделать работу системы более прозрачной и предоставить пользователям целый ряд аналитических инструментов.

Как сообщили "РГ" в Почте России, в настоящий момент там совместно с "Интер РАО" прорабатывают поэтапный план дальнейшей трансформации ГИС ЖКХ, включая конкретные показатели, цели и задачи по ее развитию и эксплуатации.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Минстрой займется усовершенствованием ГИС ЖКХ

"В системе появятся аналитические инструменты, с помощью которых пользователи смогут проверять корректность начислений за ЖКУ, и другие полезные сервисы. Уже сейчас ГИС позволяет собирать огромный массив данных в сфере ЖКХ, например, по лицевым счетам, начислениям за ЖКУ и техническим характеристикам многоквартирных домов", - сообщили в ведомстве.

Для наполнения ГИС ЖКХ данными должен быть реализован автоматический обмен информацией и с другими федеральными государственными системами, включая единый государственный реестр недвижимости и ГИС миграционного и регистрационного учета. Кроме того, потребуется внести ряд изменений в законодательство. В частности, предоставить органам государственного жилищного надзора право инициировать проведение проверок на основе содержащихся в ГИС ЖКХ данных.

По словам заместителя генерального директора "Почты России" Алексея Лаптева, разработанные в рамках компании технические решения и облачные сервисы позволят решить целый ряд задач и в рамках ГИС ЖКХ.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Пользователи смогут проверять корректность начислений за услуги ЖКХ

"Почта России обладает значительной экспертизой в создании как высоконагруженных, так и инновационных сервисов. Система ЕАС ОПС охватывает 42 000 отделений по всей России, обслуживая миллионы транзакций ежедневно, а количество наших клиентов с простой электронной подписью уже превысило 48 миллионов. Кроме того, сервисы, созданные на базе нашего Data Cloud, позволяют не только отслеживать путь каждой посылки, но и анализировать загруженность маршрутов и строить прогнозные модели", - сообщил Лаптев.

Ранее в Минстрое сообщили, что собираются расширить функционал, обновить структуру платформы ГИС ЖКХ и модернизировать мобильное приложение.

ГИС ЖКХ была запущена в 2016 году по поручению Президента Российской Федерации о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса.

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