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03.02.2022 00:00
Рубрика: Общество

Граждане не знают, что им положено по полису ОМС

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 24(8672)
Россияне недостаточно информированы о своих правах в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Нередко гарантированная им бесплатная медпомощь оказывается недоступной, считают в Счетной палате. По мнению аудиторов, необходимо пересмотреть всю систему защиты прав пациентов, а в ряде случаев - внести изменения в законодательство.
Взносы на медстрахование составляют 5,1% с дохода граждан. Фото: Сергей Михеев Взносы на медстрахование составляют 5,1% с дохода граждан. Фото: Сергей Михеев
Взносы на медстрахование составляют 5,1% с дохода граждан. Фото: Сергей Михеев

Граждане вправе прикрепиться к любой поликлинике в своем регионе и за его пределами, менять лечебное учреждение не чаще одного раза в год. Однако реализовать это право они не могут: если поликлиника находится не в том регионе, что страховая медорганизация, то она не сможет получить нормативно-подушевое финансирование. Граждане вправе сменить и страховщика по ОМС, однако у жителей 23 регионов нет выбора, потому что у них на весь регион одна страховая компания.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Минздраве напомнили о гарантированной помощи по ОМС онкобольным

Учет жалоб пациентов сегодня не ведется вовсе. Страховые медорганизации все обращения граждан считают консультациями. Как выяснилось, чаще всего в них граждане консультируются по вопросам отсутствия записей к врачам и на обследования, о долгих сроках ожидания медпомощи.

В суды за защитой своих прав граждане, как правило, обращаются сами, хотя это могут и должны делать территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Но за два года они не подали ни одного иска, рассказала зампред Счетной палаты Галина Изотова. В редких случаях права пациентов в судах представляют страховые медорганизации, хотя по закону это не в их компетенции. Из 1,5 тысячи исков за 2019-2020 годы 97% подали пациенты, из них удовлетворена треть - 235 - в 2019 году и 271 - в 2020 году.

Почти в половине регионов граждане не могут обратиться в ТФОМС удаленно, потому что это не предусмотрено их информационными системами, говорит аудитор.

А результаты проверок медорганизаций, по ее словам, не приводят к улучшению доступности и качества их услуг. "Учет жалоб пациентов на качество оказания медицинской помощи, а также на нарушение сроков ее ожидания, за исключением онкологических заболеваний, не ведется. Конкретные инструменты контроля сроков ожидания медпомощи не установлены", - констатировала зампред Счетной палаты.

В минздраве и ФФОМС согласились с тем, что система нуждается в донастройке. "Действительно, граждане сейчас не настолько информированы о собственных правах, как должны были бы быть. Поэтому систему нужно строить вертикальную, чтобы все ее участники занимались своей работой", - заключил первый замминистра здравоохранения Владимир Зеленский.

Аудиторы предложили внести в правительство предложения по изменениям в законодательство до конца года.

Общество Здоровье Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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