"Яндекс" раскроет пользователям данные о формировании цен на такси

Пользователи приложения "Яндекс Go" получат доступ к Индексу спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

В компании пояснили, что визуальный информер будет отображаться на экране смартфона после выбора тарифа и маршрута. Он может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета.

"Различия по цветам помогают сориентироваться: чем ближе к красному - тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия. И наоборот: в том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже - в таком случае информер загорится зеленым цветом", - пояснили в "Яндексе".

В компании добавили также, что на цену поездки влияют несколько факторов - от спроса на поездки в том районе, где пользователь вызывает такси, от пробок на дорогах или от погодных условий.