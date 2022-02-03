Импорт России в январе вырос на 37,2%

Импорт России товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2022 года вырос к январю 2021 года на 37,2% - до 20,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

Большую часть (52,1%) импортируемых товаров заняла машиностроительная продукция - поставки выросли на 41%, до 10,7 млрд долларов. На второй месте - продукция химической промышленности (19,1%, рост - 34%), на третьем - продовольственные товары и сырье для их производства (9,9%, рост - 16,5%).

Среди продуктов наибольшие рост показали поставки мяса и субпродуктов (в два раза), зерновых культур (53,7%) и сахара (50,3%). При этом сократился ввоз в страну овощей (минус 20,9%), табака (7,3%), фруктов и орехов (4,9%) и молочных продуктов (2,3%).