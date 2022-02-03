Институт развития интернета объявил прием заявок на поддержку контента

Новости

Онлайн-кинотеатр Netflix представил программу фильмов на 2022 год 18:00
Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей на производство хлеба 17:57
Эпидемиолог Фаворов назвал уровень смертности при "омикроне" 17:54
Путин пожелал успехов и удачи российским и аргентинским атлетам на Олимпиаде в Пекине 17:51
Акции Meta рухнули на 26%, компания "просела" на 240 млрд долларов 17:49
В Совфеде оценили решение МИД по Deutsche Welle 17:48
Синоптик объяснил появление "ложного солнца" в Москве 17:46
Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики 17:37
Пациенты с ОРВИ и COVID-19 могут получить телемедконсультацию поликлиники 17:25
Глава МИД КНР заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество с Россией 17:19
Тамбовский студент получил восемь лет за подготовку теракта 17:18
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН 16:50
Москва закрывает корпункт Deutsche Welle в ответ на меры Германии против RT DE 16:36
Поздняков: В церемонии открытия примут участие около 80 спортсменов из команды ОКР 16:33
Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ Абу аль-Курайши 16:30
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован 16:24
В Ульяновской области представили нового начальника УМВД 16:24
Самолеты РФ и Беларуси нанесли совместный ракетный удар в рамках учений 16:22
Фильм о поэтессе Нике Турбиной - в конкурсе престижного американского кинофестиваля 16:15
Пропавший член экипажа аварийного судна в Баренцевом море погиб 16:08
Постпред РФ Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на запрет RT DE в Германии 16:07
Знаменосец на ОИ Фаткулина: Когда узнала, чуть ноги не подкосились 16:03
Министры обороны РФ и Беларуси оценили совместные действия войск на полигоне "Брестский" 16:01
ВЦИОМ: Две трети россиян будут следить за Играми в Пекине 15:59
На образовательной платформе "Сферум" можно будет зарегистрироваться через ЕСИА 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
03.02.2022 17:35
Рубрика: Культура

Институт развития интернета объявил прием заявок на поддержку контента

Текст: Сусанна Альперина
Институт развития интернета (ИРИ) объявил о начале приема заявок сразу на два конкурса. Первый - на создание социально значимого контента для молодежи. Второй - национального контента в цифровой среде. Проекты принимаются с 3 по 28 февраля (до 18:00 по московскому времени). Подробности можно узнать по ссылке.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский пояснил, чем конкурсы отличаются друг от друга. Он сказал, что они "обладают довольно существенными различиями - касаются, как тематических линий, направлений контента, процедуры рассмотрения заявок, так и сроков производства. Например, в отборе на создание молодежного контента время производства проекта ограничено текущим годом, во втором конкурсе к рассмотрению принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 2024 включительно. Кроме того, обязательное условие конкурса нацконтента - очная защита заявок финалистов перед членами Продюсерского совета".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Режиссер "Топей" снимет сериал "Преступление и наказание"

Он подчеркнул, что в результате отборов организация рассчитывает получить не только значительное число крупных проектов в блогосфере и социальных сетях, а также сериалов, но и видеоигр.

"До недавнего времени производство контента было ограничено одним годом и многие производители снимались с конкурса в связи с рисками не уложиться в сроки, в том числе создатели видеоигр. Теперь мы получили возможность поддержки долгосрочных проектов и рассчитываем, что ситуация изменится. Хочу отметить, что на конкурс будут приниматься заявки на создание игр на самую разную тематику", - сказал Гореславский.

Стоит обратить особое внимание внимание, что поддержка полнометражных художественных, документальных и анимационных картин в этом году не предусмотрена. Кроме того, при договоренности показа проекта на телевидении, "прокатное окно" между премьерой в Сети и демонстрацией на других площадках должно составлять не менее месяца. Но вначале, как следует из сказанного, премьера должна состояться в интернете.

Ожидается, что победители отборов станут известны уже в апреле 2022 года.

Справка "РГ"

Конкурсы на создание интернет-контента Институт развития интернета проводит с 2020 года. Всего за это время было поддержано более 700 проектов. Отличие этого года - между проектами распределяется гораздо большее количество денежных средств, чем ранее.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Культура". Среди поддержанных ранее ИРИ проектов - сериалы "Естественный отбор", "Трудные подростки", "Струны", "Молодые и сильные выживут", "Сама дура", серия короткометражных новелл "Про людей и про войну", документальные сериалы "Советский дизайн", "Кто нас рисовал?", "ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция" и многие другие.

Именно в 2021 году правительство РФ выделило ИРИ дополнительную субсидию на поддержку не менее 200 проектов. Был организован дополнительный конкурсный отбор, победителями которого стали более 300 интернет-проектов. В их числе художественный сериал "Система", короткометражная картина "Добро", документальные фильмы "Берегите хулиганов", "Деревня. Как живут люди в русской глубинке", "Трудные подростки. Реальность", "На грани", "Музыка души и рэп реальной жизни", "Тайны крепости Пиллау" и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Правительство РФ выплатит по 4 млн рублей за золотую медаль на Олимпиаде
Собянин прокомментировал получение Москвой первого места в двух номинациях ООН
Еврокомиссия назвала условие получения россиянами европейского ковид-сертификата
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса