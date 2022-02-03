Институт развития интернета объявил прием заявок на поддержку контента

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский пояснил, чем конкурсы отличаются друг от друга. Он сказал, что они "обладают довольно существенными различиями - касаются, как тематических линий, направлений контента, процедуры рассмотрения заявок, так и сроков производства. Например, в отборе на создание молодежного контента время производства проекта ограничено текущим годом, во втором конкурсе к рассмотрению принимаются долгосрочные проекты со сроком реализации до 2024 включительно. Кроме того, обязательное условие конкурса нацконтента - очная защита заявок финалистов перед членами Продюсерского совета".

Он подчеркнул, что в результате отборов организация рассчитывает получить не только значительное число крупных проектов в блогосфере и социальных сетях, а также сериалов, но и видеоигр.

"До недавнего времени производство контента было ограничено одним годом и многие производители снимались с конкурса в связи с рисками не уложиться в сроки, в том числе создатели видеоигр. Теперь мы получили возможность поддержки долгосрочных проектов и рассчитываем, что ситуация изменится. Хочу отметить, что на конкурс будут приниматься заявки на создание игр на самую разную тематику", - сказал Гореславский.

Стоит обратить особое внимание внимание, что поддержка полнометражных художественных, документальных и анимационных картин в этом году не предусмотрена. Кроме того, при договоренности показа проекта на телевидении, "прокатное окно" между премьерой в Сети и демонстрацией на других площадках должно составлять не менее месяца. Но вначале, как следует из сказанного, премьера должна состояться в интернете.

Ожидается, что победители отборов станут известны уже в апреле 2022 года.

Справка "РГ"

Конкурсы на создание интернет-контента Институт развития интернета проводит с 2020 года. Всего за это время было поддержано более 700 проектов. Отличие этого года - между проектами распределяется гораздо большее количество денежных средств, чем ранее.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта "Культура". Среди поддержанных ранее ИРИ проектов - сериалы "Естественный отбор", "Трудные подростки", "Струны", "Молодые и сильные выживут", "Сама дура", серия короткометражных новелл "Про людей и про войну", документальные сериалы "Советский дизайн", "Кто нас рисовал?", "ВХУТЕМАС. Четвертая мировая революция" и многие другие.

Именно в 2021 году правительство РФ выделило ИРИ дополнительную субсидию на поддержку не менее 200 проектов. Был организован дополнительный конкурсный отбор, победителями которого стали более 300 интернет-проектов. В их числе художественный сериал "Система", короткометражная картина "Добро", документальные фильмы "Берегите хулиганов", "Деревня. Как живут люди в русской глубинке", "Трудные подростки. Реальность", "На грани", "Музыка души и рэп реальной жизни", "Тайны крепости Пиллау" и другие.