Исследователи обнаружили место священных рощ майя с какао-деревьями

Американские и мексиканские археологи обнаружили на полуострове Юкатан точное местоположение священных для индейцев майя рощ какао-деревьев. Найдены также останки церемониальных сооружений и артефакты.

Как сообщает EureKalert, исследователи из Университета Бригама Янга провели анализ почвы 11 локаций и обнаружили, что в девяти образцах присутствуют уникальные для какао биомаркеры с теобромином и кофеином. Археологи также нашли свидетельства древних церемониальных ритуалов - лестничные пандусы для процессий, резьбу на камнях, алтари и выполненные из нефрита и керамики крошечные стручки какао.

В одной карстовой воронке, находящейся в 45 минутах езды от древнего города Тулум, исследовательская группа обнаружила руку и браслет статуэтки, прикрепленные к сосуду с благовониями.

"Зная, что какао-бобы использовались в качестве валюты, это означает, что провалы были местом, где можно было выращивать деньги и контролировать их. Это новое понимание создает богатое историческое повествование о экономических, политических и духовных ценностях майя", - заявил профессор Ричард Терри.

Результаты исследования показывают, что какао-рощи играли важную роль в древних ритуалах и торговых путях древних майя, оказывая влияние на всю экономику Мезоамерики.