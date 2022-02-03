Истребители НАТО сопроводили Ту-142 ВКС РФ на учениях в Атлантике

Российские самолеты противолодочной авиации были взяты на сопровождение истребителями ВВС Норвегии и ВВС Великобритании в Северо-Восточной Атлантике во время учений. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, полет проводился в соответствии с планом боевой подготовки. Там отметили, что два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота выполнили полет в район Северо-Восточной Атлантики для проведения учений по поиску и обнаружению подводных лодок.

Самолеты взлетели с аэродрома Кипелово под Вологдой и взяли курс на Баренцево море. Затем летчики пролетели над Норвежским морем и вышли в район выполнения задач. Во время полета над Баренцевым морем Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31.

В назначенном районе самолеты провели поиск подводных лодок условного противника. Кроме того, были проведены тренировки по полетам над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Также были отработаны вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящимися в Северо-Восточной Атлантике.

На разных этапах полета самолеты Ту-142 сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании.