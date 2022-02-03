Италию смогут посещать туристы, привитые не признанными ЕС вакцинами

Власти Италии приняли долгожданное решение, согласно которому иностранные граждане, иммунизированные не признанными европейским регулятором вакцинами, смогут посетить Апеннины. Для этого достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

"Все, кто прибывает из иностранного государства с сертификатом о выздоровлении или вакцинации препаратом, признанным в Италии, смогут воспользоваться всеми услугами и получат доступ в учреждения, где необходим супер грин-пасс, при наличии отрицательного результата экспресс-теста на коронавирус (действителен до 48 часов) или ПЦР-теста (действителен до 72 часов). Это же правило распространяется на тех, кто вакцинирован не одобренными в Италии иностранными препаратами", - говорится в декрете, в котором поясняется, что с момента завершения цикла вакцинации должно в любом случае пройти не более 6 месяцев.

Власти рассчитывают, что данное постановление позвонит решить ряд проблем, а главным образом оно станет хорошим подспорьем для возвращения находящегося в глубоком кризисе турсектора к доковидным показателям.