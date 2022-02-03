Юрист предупредил о мошенниках, выдающих себя за "жертв" мошенников

Мошенники придумывают все новые и новые схемы наживы на доверчивых гражданах.

- Поражаешься изобретательности преступников, их знанию человеческой психологии, умению разыграть целый спектакль и в итоге сорвать преступный куш, - говорит доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. - За каждой такой историей - человеческая трагедия.

Я проанализировал тысячи случаев телефонного и онлайн-мошенничества, которые произошли за последние полтора года. В этом печальном списке есть и истории моих родителей, которые не потеряли деньги только потому, что вовремя позвонили мне. Есть истории хороших знакомых, которые позвонили уже после того, как перевели все деньги и что-то заподозрили.

Как подчеркивает юрист, во всех преступлениях и покушениях на их совершение, удивляют три вещи: это легкость, с которой банки выдают кредиты пожилым и явно находящимся не в адеквате людям, которые иногда даже не выпускают из рук телефонную трубку (их в это время ведут мошенники); отсутствие действенных механизмов у правоохранительных органов для того, чтобы помочь жертвам мошенников; упорство, с которым люди попадаются на мошеннические схемы, несмотря на многочисленные предупреждения.

- Заметил я и еще одну вещь. В соцсетях стало появляться все больше подробно описанных историй обмана. Сделать это труда не составляет - открывай интернет и пиши, а если еще и от себя добавишь что-то, так настоящий эксклюзив получится. Эти истории действительно трогают душу - жалко жертв, которые всю жизнь честно работали и скопили какие-то деньги, которые в итоге и были обманным путем украдены. Поражает воображение их доверчивость и то, как подло деньги были отобраны. Не могут не ранить их теперешние страдания, когда уже все закончилось и вся пенсия уходит на оплату кредита, взятого по наущению мошенников.

Но во многих случаях стало появляться одно "но". Счет для перевода пожертвований такой жертве. С одной стороны, ничего плохого в том, чтобы помочь потерпевшему от преступления нет - благородно и плюс в карму. К тому же банки и правоохранители здесь действительно пока россиянам не подспорье. Но при проверке нескольких таких историй случились довольно странные вещи: контактные лица, от имени которых или на страничках которых публиковались истории обмана, никак не хотели дать возможность пообщаться с самой жертвой. Отсюда резонный вопрос: а была ли жертва? Или это очередная группа наших очень находчивых сограждан решили заработать на жертвах телефонного мошенничества? Получается мошенничество на мошенничестве, - предупреждает Соловьев.

И добавляет: любые истории могут цеплять и даже побуждать к немедленной благотворительности, однако перед тем, как нажать на кнопку "перевести", убедитесь, что не переводите свои средства все тем же мошенникам. Только вот история у них уже другая.