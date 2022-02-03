Кадастровая палата займется кадастровыми работами

Федеральная кадастровая палата (ФКП) в ряде случаев вправе будет выполнять кадастровые работы и подготавливать документы, необходимые для внесения сведений в Единый госреестр недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра.

Постановлением правительства определено, что ФКП может проводить кадастровые работы в отношении объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Сейчас зарегистрированы права лишь на 43,6% федеральных объектов. Работа по постановке их на кадастровый учет будет усилена ради наполнения ЕГРН полными и точными сведениями.

В перечень вошли объекты, необходимые для обороны и безопасности, оборонного производства; производства ядовитых веществ, наркотических средств; федеральных энергетических систем; использования атомной энергии; федерального транспорта, путей сообщения, информации, информационных технологий и связи, космической деятельности.

Кроме того, специалисты ФКП смогут проводить кадастровые работы с недвижимостью ДОМ.РФ. Также предусмотрено, что ФКП сможет проводить эти работы в случае их финансирования за счет средств регионов, муниципалитетов или за счет субсидий из федерального бюджета, направляемых в регионы.

Проводить эти работы смогут работники ФКП, являющиеся кадастровыми инженерами и членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров. При этом подобные работы могут выполнять и другие кадастровые инженеры.

Кроме того, сотрудники ФКП могут заниматься подготовкой документов для внесения в ЕГРН сведений о границах между регионами, границах муниципалитетов, населенных пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, публичных сервитутов, охотничьих угодий, береговых линий, границ Байкальской природной территории и ее экологических зон. Сейчас в ЕГРН не хватает сведений о границах таких объектов, это не позволяет раскрыть градостроительный потенциал территорий, возникают споры из-за неопределенности правового режима земельных участков.

Наделение сотрудников ФКП право проводить кадастровые работы позволит завершить кадастровый учет госимущества, определить границы лесничеств, особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ между регионами и других объектов.