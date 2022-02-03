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03.02.2022 17:32
Рубрика: В мире

Как Псаки назвала идеи Обамы и Клинтон "российской дезинформацией"

Текст: Игорь Дунаевский
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки обвинила сенатора-республиканца Джоша Хоули в том, что он "поглощает российскую дезинформацию и, как попугай, распространяет тезисы" Кремля. Такими эпитетами его наградили за письмо на имя госсекретаря Энтони Блинкена, в котором сенатор призвал отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО.
Фото: REUTERS/ Cheriss May Фото: REUTERS/ Cheriss May
Фото: REUTERS/ Cheriss May

"Не очевидно, что вступление Украины (в НАТО) отвечает интересам США, - приводит текст письма axios.com. - На самом деле ухудшающееся состояние глобальной безопасности указывает на обратное". Хоули напоминает, что "сегодня уже не 2008 год", когда Джордж Буш-младший пообещал Киеву членство в НАТО. По мнению сенатора, США должны направить основные ресурсы на противодействие влиянию Китая, а не брать на себя излишние обязательства на "второстепенных театрах", к которым он относит и Европу. Хоули поддерживает отправку вооружений Украине, но категорически против переброски американских солдат в Восточную Европу. Он считает, что "не в наших интересах оправдывать войну США с Россией из-за судьбы Украины".

Фото: Contributed by Zach Basu (Axios)

С точки зрения здравого смысла в Вашингтоне уже давно говорят о необходимости концентрировать внешнеполитические ресурсы на КНР, но американская элита за последние годы настолько раздула пожар русофобии, что тот отрезает дорогу назад: за любое предложение снизить накал отношений с Россией поперек сразу записывают в "агенты Кремля".

Фото: duma.gov.ru
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Вдвойне иронично слышать такую оценку заявлений сенатора от Псаки. Ведь концепцию "разворота в Азию" придумал не Хоули, а ее бывший босс Барак Обама. У Обамы "идея-фикс развернуть внимание Америки в Азию, в ней для него будущее", писал в 2016 году журнал The Atlantic на основе интервью с ним: "Европа, в отношении которой у него нет романтических чувств, это источник глобальной стабильности, который порой к его раздражению нуждается во внимании США. Теория Обамы проста: Украина - жизненно важна для интересов России, но не Америки". Вот цитата самого Обамы на этот счет: "Это реализм. И пример того, что мы должны предельно четко представлять наши ключевые интересы и то, ради чего мы готовы воевать".

Термин "разворот в Азию" (англ. "pivot to Asia") набрал популярность в США в 2011 году с подачи тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, написавшей статью "Тихоокеанский век Америки" в журнале Foreign Policy. В ней она заявляла, что "США следует быть умными и системными в том, куда направляются их время и ресурсы". Она подчеркивала, что Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать "центральным" для стратегических и экономических интересов США.

У команды Обамы так и не хватило воли реализовать эти планы на практике, но несложно заметить, что письмо Хоули в многом повторяет эти идеи. Получается, Псаки назвала идеи Обамы "российской дезинформацией"? По этой логике, Обама и Клинтон тоже - "агенты Кремля"? Как сказал классик, о сколько нам открытий чудных...

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