Как стать участником акции "Дарите книги с любовью!"

Что объединяет любовь, книги, детские библиотеки, юных читателей, и неравнодушных взрослых? Общероссийская акция "Дарите книги с любовью!", которая уже помогла собрать более миллиона книг для небольших и сельских библиотек, расположенных в самых отдаленных уголках страны. Но все вместе мы способны на большее, уверены организаторы акции Российская государственная детская библиотека и Ассоциация "Растим читателя". Новый марафон книгодарения стартует 7 февраля.

"Мы уже в шестой раз проводим акцию "Дарите книги с любовью", приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечают 14 февраля. Когда соединяются любовь и книги, всегда получается что-то хорошее", - рассказывает о доброй традиции дарить книги детям директор РГДБ Мария Веденяпина.

Она напомнила, что в России около 42 тысяч только публичных библиотек. К сожалению, новые книжные поступления доходят не до всех. В небольших сельских библиотеках фонды не обновляются не просто годами, а десятилетиями. И все, что получают их юные посетители, - это затертые до дыр и уже сто раз перечитанные книги. О книгах современных авторов и новых изданиях, еще пахнущих типографской краской, они могут только мечтать.

"Не стоит недооценивать детей. Они главный стимул развития всей книжной отрасли. Благодаря детским книгам развивается издательский бизнес и работают книжные магазины. Дети - главные и самые частые посетители библиотек", - убеждает всех не отказывать себе в удовольствии подарить детям книги Мария Веденяпина.

С этим согласны вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько и генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. От них в регионы поедут несколько тысяч книг. Только РКС отправит 1000 книг в одну из библиотек Рязанской области, которая недавно пережила сильный пожар и лишалась всех книг.

Евгений Капьев поделился данными недавнего исследования, проведенного ЛитРес: книга все еще остается желанным подарком, но уступила первое место парфюмерии и косметике. Что, по его мнению, несправедливо. "Берите дело в свои руки и дарите книги. Детям, друзьям, родственникам", - призывает Капьев.

"Косметика - это прекрасно, она может сделать вас симпатичнее на несколько часов. А прочитанная книга, сделает вас лучше. Заставит что-то почувствовать, о чем-то задуматься и, кто знает, может даже изменит вашу жизнь", - подхватывает мысль писательница Дарья Донцова.

Стать книгодарителем очень легко. Вы можете специально купить книги или выбрать что-то из своей домашней библиотеки (важно только, чтобы книги были в хорошем состоянии) и принести их в один из 4000 точек сбора, расположенных в библиотеках, музеях, клубах, театрах, книжных магазинах и домах культуры по всей стране. Узнать их очень легко по ярким плакатам с символикой акции "Дарите книги с любовью!".

Фото: Предоставлено РГДБ

Подарить книгу можно не выходя из дома: для этого достаточно заглянуть на сайт проекта "Подари ребенку книгу" на сайте РГДБ. Там можно узнать адреса библиотек, фонд которых нуждается в пополнении, перейти в книжный интернет-магазин и купить книгу с доставкой прямо в выбранную библиотеку.

Книги, полученные РГДБ от издательств и других организаций-партнеров, отправятся в 51 региональную библиотеку. Это библиотеки в Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях и в Хабаровском крае.

Кстати

Постоянные партнеры акции "Дарите книги с любовью" - Министерство культуры РФ, Департамент средств массовой информации и рекламы, Российское историческое общество, ТАСС, Российская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара, Российское движение школьников, Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро", фонд "Евразийский форум детской книги", Московский дом книги и его филиалы, Торговый дом книги "Москва", Торговый Дом "Библио-Глобус", департамент "Планета детства" издательства "АСТ", издательства "РОСМЭН", "Мозаика-Синтез", "Детская литература", "Clever", "Нигма", "Белый город", ИД "Лев", Группа компаний "Рипол-классик", Инновационный центр "Сколково", Гимназия имени Е.М. Примакова, Школа №1253, Школа № 2005 и многие-многие другие.

К акции присоединились новые участники, среди которых издательство "Русское слово", издательство "Сфера", книжный магазин Monitor Box, издательство "Союз писателей", Научная библиотека Российского Университета дружбы народов, библиотека Государственного музея-усадьбы "Архангельское", издательства "Самокат", "Феникс" и многие-многие другие.