Конкурс вокалистов Competizione dell Opera проходит в Большом театре

Competizione dell Opera - один из крупнейших вокальных конкурсов в мире и единственный, участники которого исполняют исключительно италоязычный оперный репертуар во всем его многообразии: от старинной музыки до музыки XX века. Главное условие конкурса - это своеобразный оммаж родине оперного искусства.

Ныне в Москву в поиске успеха приехали около 120 певцов, а их профессиональное мастерство по традиции оценивает самое многочисленное жюри: в качестве судей выступает 21 специалист - импресарио, певцы и дирижеры.

Конкурс ведет свою историю с 1996 года, когда профессор Герман Рауэ, в то время президент Гамбургской высшей школы музыки и театра, организовал Оперный конкурс I Cestelli. Директором конкурса стал оперный менеджер и режиссер Ханс-Йоахим Фрай. И поначалу состязание проводилось исключительно в Германии - в Гамбурге, а затем в Дрездене. Но в 2011-м стало путешествовать по миру вслед за единолично возглавившим конкурс профессором Фраем, который ныне является художественным руководителем Образовательного фонда "Талант и успех" Федеральной территории "Сириус" , и недавно получившим гражданство России.

Впервые Competizione dell Opera состоялся в Большом 11 лет назад. Сегодня театр принимает конкурс уже в третий раз. Из-за ковидных условностей, да и потому, что в прошлом году Россия побила все возможные рекорды по числу проведенных в стране вокальных конкурсов в международном формате, Competizione dell Opera пришлось прямо накануне полуфинала проводить дополнительное отборочное прослушивание, чтобы сохранить внушительную численность участников. И хотя очевидно, что состязанию непросто выдерживать конкуренцию с такими более знаменитыми смотрами молодых оперных певцов, как, например, "Опералия" Пласидо Доминго или конкурсы в Барселоне имени Франсиско Виньяса и имени королевы Сони в Осло, Competizione dell Opera может похвастаться четвертьвековой историей, что в наше быстро меняющееся время уже немалое достижение.

Ханс-Йоахим Фрай. Фото: предоставлено пресс-службой Большого театра

Первым триумфатором Competizione dell Opera стала известная сопрано из России Марина Мещерякова, вошедшая в этом году в состав жюри. Среди знаменитых лауреатов конкурса также сопрано Аня Хартерос и Мария Хосе Сири; солисты Мариинского театра Алексей Марков, Роман Бурденко, Глеб Перязев, Ольга Пудова и Елена Стихина, солист Большого театра Игорь Головатенко.

Победителей из числа финалистов, коих по регламенту должно быть двенадцать, назовут 6 февраля по итогам прослушивания, что пройдет в форме гала-концерта на Новой сцене Большого театра. И в этот вечер многое будет впервые. Конкурсанты выступят в сопровождении оркестра Большого театра и под дирижерскую палочку Тугана Сохиева (музыкальный руководитель Большого в этом году также и член жюри). Дебютируют не только они, но и экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, которую позвали быть ведущей концерта, и, как видно, придать событию гламурности.