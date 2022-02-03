Корабль знаменитого капитана Кука "Индевор" найден в США

Через 244 года после кораблекрушение в водах США, корабль знаменитого мореплавателя Джеймса Кука был идентифицирован. Об этом сообщает australiangeographic.com.

Судно обнаружили на дне гавани Ньюпорта в США. Корабль Кука сыграл важную роль в астрономии и науке и стал важным артефактом в истории Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, а теперь и США. С 1768 по 1771 год "Индевор" плыл по южной части Тихого океана, прежде всего для того, чтобы зафиксировать прохождение Венеры на Таити в 1769 году. Кук обогнул южную часть Тихого океана в поисках "Великой Южной Земли", нанес на карту побережье Новой Зеландии и восточное побережье Австралии.

- После 22-летней программы архивных и археологических исследований объекта RI2394 мы можем убедительно подтвердить, что это действительно обломки корабля Кука,- объявил генеральный директор Австралийского национального морского музея Кевин Сампшн.

Такое утверждение стало возможным после сопоставления останков корабля с планами корабля 18-го века. Сейчас исследователи занимаются вопросом сохранения исторических останков.