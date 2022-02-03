КС распорядился гарантировать оплату энергии на опасном производстве

В четверг Конституционный суд РФ предписал гарантировать внеочередную оплату энергоресурсов на опасных производственных объектах.

Дело о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" суд рассматривал по просьбе акционерного общества "Т Плюс".

Компания поставляет предприятию "Интауголь", эксплуатирующему шахту "Интинская", тепло и горячую воду. Шахта относится к опасным объектам. Поэтому после признания в 2019 году АО "Интауголь" банкротом "Т Плюс" продолжило поставлять шахте энергоресурсы, применив в 2020 году частичное ограничение потребления тепла из-за нарастающей задолженности. Чтобы избежать опасности катастрофы, эту теплоэнергию банкрот частично оплатил в приоритетном порядке. Но это вызвало протест налоговой службы. Арбитражные суды признали платежи недействительными сделками, не тождественными оплате мероприятий по недопущению катастроф, а ответственность за вероятные последствия возложили на самого кредитора. По мнению "Т Плюс", такое толкование нормы "не обеспечивает защиты прав и интересов ресурсоснабжающей организации".

Вот что заявил КС. Организация, находящаяся в процессе банкротства, и поставщик энергоресурса должны четко понимать, когда их отношения подпадают под действие соответствующей нормы. Специфика опасных производств и условия их взаимодействия предполагают наличие специальных технических знаний, а их недостаточность должна восполняться нормативным регулированием.

Во избежание катастрофы и гибели людей может быть принципиальным не столько продолжение деятельности организации-должника, сколько поддержание работы оборудования. Определенность правового регулирования должна служить и сокращению правовых споров по этому вопросу. А значит, способствовать оперативному принятию решений о продолжении и объеме поставки энергоресурса и его своевременной оплате. "Указанным критериям оспоренная норма не отвечает, следовательно, в данной мере Конституции не соответствует".

КС поручил законодателю и правительству ввести правовой механизм, гарантирующий внеочередную оплату энергоресурсов должником, эксплуатирующим опасный объект, для предотвращения техногенных катастроф.

До внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений КС РФ установил порядок применения оспоренного законоположения и указал на необходимость пересмотра решений по делу с участием ПАО "Т Плюс".