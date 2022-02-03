Постановление губернатора Курганской области от 3 февраля 2022 года № 13 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Новости

Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями 03.02.2022
Владимир Ресин стал полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" 03.02.2022
США начали переброску воинского контингента в Европу 03.02.2022
Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину 03.02.2022
Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ 03.02.2022
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года 03.02.2022
Гол Алипа принес "Зениту" победу в матче против "Мидтьюлланна" 03.02.2022
Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии 03.02.2022
ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона" 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ 03.02.2022
Роспотребнадзор: Чаще всего заражаются "омикроном" люди 20-30 лет 03.02.2022
В Москве ликвидирован пожар в Богоявленском соборе 03.02.2022
Попова: Карантин для контактировавших с больным теряет смысл при "омикроне" 03.02.2022
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW 03.02.2022
С начала пандемии более 49 тысяч человек в ВС РФ вылечили от коронавируса 03.02.2022
В России планируют менять по 5% изношенных коммунальных сетей в год 03.02.2022
Кадастровая палата займется кадастровыми работами 03.02.2022
Путин поручил проработать уход от "скачка" налогов для крупного бизнеса 03.02.2022
Минздрав зарегистрировал в России препарат от COVID-19 на основе молнупиравира 03.02.2022
Путин обещал попробовать блины на Масленицу 03.02.2022
Путин обещал подумать о расширении господдержки для франчайзи 03.02.2022
В центре Москвы загорелся Богоявленский собор 03.02.2022
Львова-Белова: В РФ острый дефицит специалистов для социальной адаптации детей 03.02.2022
Эрдоган и Зеленский провели переговоры в Киеве 03.02.2022
В Подмосковье загорелась крупная фабрика 03.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Курганской области от 3 февраля 2022 года № 13 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 3 февраля 2022 г.
Опубликован 3 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Родителям (лицам, их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, принять меры по недопущению нахождения в период с 4 февраля 2022 года по 18 февраля 2022 года включительно несовершеннолетних, не достигших восемнадцатилетнего возраста, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией