Лавров и Ван И назвали бойкот ОИ доказательством попыток политизации спорта

Дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине является очередным доказательством попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии. Такое мнение выразили министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И во время переговоров, которые прошли в китайской столице.

Как проинформировали на Смоленской площади, "главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что дипломатический бойкот Олимпиады является очередным доказательством попыток политизации спорта и грубым нарушением духа Олимпийской хартии, в особенности принципа политической нейтральности на спортивных мероприятиях".

Лавров также пожелал успешного и зрелищного проведения XXIV Зимних Олимпийских игр. Российский министр выразил уверенность, что это яркое событие станет новой, наглядной демонстрацией способности Китая организовывать и проводить крупнейшие международные состязания. "Пекин станет первым в истории городом, который проведет и летние, и зимние Олимпийские игры, - указал глава МИД РФ.

"Россия, как Китай и подавляющее большинство стран мира, выступает категорически против бойкота международных состязаний, подмены идеалов олимпийского движения политизацией большого спорта, превращения его в инструмент давления на неугодные страны. Хотел бы пожелать российским и китайским олимпийцам захватывающих баталий, ярких побед в честной борьбе и новых рекордов", - заявил Лавров.

Хотя министры уделили много внимания Олимпиаде, все же их встреча была посвящена подготовке проведения первого за два года очного российско-китайского саммита. Как отметили в российском МИД, главы ведомств "сверили часы" по актуальным вопросам двусторонних отношений и взаимодействия в мировых делах, дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайского стратегического партнерства, высказались за дальнейшее уплотнение совместных усилий на международной арене.